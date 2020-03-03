Обвиняемый в издевательствах сослуживец Шамсутдинова получил условный срок и штраф

Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье срочник Руслан Мухатов приговорен к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей, сообщает 3 марта «Чита.ру». В этой воинской части солдат Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года застрелил восемь сослуживцев. Прокурор просил для Мухатова два года колонии-поселения.

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Читинский гарнизонный военный суд принял во внимание, что Руслан Мухатов привлекается к уголовной ответственности впервые. Смягчающим обстоятельством признали, что подсудимый частично признал вину и добровольно возместил ущерб: заплатил потерпевшим по 500 рублей. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

При этом суд признал, что Мухатов полностью вменяем, а его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещенным перед лбом руками — это нарушение уставных взаимоотношений, передает «МБХ-Медиа».

«Суд признал несостоятельными показания Мухатова о том, что он якобы не знал о том, что упражнения „Ловля бабочек“ и „Морская пехота“ не входят в список дисциплин для военнослужащих», — пишет портал. Эти упражнения являются незаконными армейскими наказаниями.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов при сдаче караула застрелил восемь своих сослуживцев. Он заявил, что поступил так из-за дедовщины и насилия. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Ранее Минобороны связывало действия Шамсутдинова с нервным срывом.

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