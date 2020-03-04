Из-за коронавируса во Франции ограничат цены на антисептики, а в России запретили экспорт медицинских масок

Во Франции выявлено уже более 200 случаев заражения коронавирусом

Во Франции из-за коронавируса ограничат цены на гелевые антисептики для рук. Об этом в среду, 4 марта, заявил министр экономики Брюно Ле Мэр. А в России премьер-министр Михаил Мишустин ввел запрет на экспорт медицинских масок и других средств личной защиты.

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По словам французского министра, соответствующий декрет, регламентирующий цены на антисептики, будет принят уже в среду. Это объясняется «отдельными случаями», когда были зафиксированы «недопустимые цены» на фоне распространения эпидемии коронавируса. Накануне президент Франции объявил о реквизиции защитных масок для раздачи их медперсоналу.

Правительство России запретило на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды медицинских изделий и средств личной защиты. Решение принято в том числе в «целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей», говорится в документе. В правительстве объяснили временные ограничения возможным дефицитом на фоне вспышки коронавируса.

Под запрет на экспорт попали халаты, медицинские маски, перчатки, бахилы, респираторы, противочумные костюмы, а также вата, бинты, марля, защитные очки и одноразовые костюмы химзащиты. Ограничения не распространяются на граждан, вывозящих перечисленные средства для личной защиты, а также на поставки гуманитарной помощи.

В среду во Франции пройдет уже второй за неделю Совет обороны. Во Франции выявлено уже более 200 случаев заражения коронавирусом. Четверо зараженных скончались. В России, по данным Роспотребнадзора, выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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