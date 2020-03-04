Путин подпишет поправки к Конституции 18 марта, до народного голосования

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Пакет поправок в Конституцию России планируется передать на подпись президенту Владимиру Путину к 18 марта. Об этом в среду, 4 марта, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе, занимающейся разработкой поправок. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

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До того, как поступить на подпись к президенту, поправки должны быть одобрены во втором и третьем слушаниях Госдумой. Второе слушание назначено на 10 марта. Третье может состояться уже на следующий день. После этого поправки должны рассмотреть региональные парламенты, ожидается, что это произойдет уже 12 марта. 14 марта поправки утвердит Совет Федерации, после чего их проверит Конституционный суд.

«Эта дата (18 марта) — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение», — цитирует «Интерфакс» свой источник. Официально поправки вступят в силу, если будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля. Как ранее сообщил Центризбирком, на голосование по поправкам в Конституцию будет потрачено 14,8 миллиардов рублей.

Накануне, 3 марта, профильный комитет Госдумы одобрил последние внесенные президентом поправки в Конституцию. Среди поправок есть положение о боге, веру в которого передали россиянам «предки», а также о том, что браки могут заключаться только между мужчиной и женщиной. Также в Конституции пропишут понятие «исторической правды».

Путин предложил изменить Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию 15 января. В частности, он предложил ограничить пребывание на посту президента двумя сроками. Поправки также касаются деятельности обеих палат парламента, Конституционного и Верховного судов, полномочий региональной и муниципальной власти.

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