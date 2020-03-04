30 жалоб на обыски отправили в ЕСПЧ сотрудники фонда Навального

30 жалоб на обыски были направлены в Европейский суд по правам человека в Страсбурге от имени сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Об этом в среду, 4 марта, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на юриста правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова. Все в ЕСПЧ обещают отправить около ста жалоб.

Реклама Читать далее

Сотрудники фонда Алексея Навального считают, что в их отношении была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной жизни, а также статьи о праве на свободу слова и свободу собраний. Они назвали проведенные у них обыски политически мотивированными, а судебный контроль за следствием — «абсолютно формальным».

Массовые обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией прошли 12 сентября и 15 октября в десятках городов России. По данным «Агоры», Басманный суд в конце августа — начале сентября выдал не менее 152 одинаковых ордеров на обыски в домах с указанием, что у суда есть «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены».

Обыски проводились в связи с возбуждением 3 августа уголовного дела об отмывании через ФБК денежных средств. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года фонд получил от сторонних лиц один млрд рублей. Позже сумма снизилась до 75 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела были арестованы банковские счета примерно 150 активистов и членов их семей.

3 марта оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 миллионов рублей. Политик пообещал оспорить блокировку счетов в суде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о Навальным, заявил, что «в Кремле не занимаются банковскими счетами российских граждан».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться