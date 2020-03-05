Россия и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

В Москве в четверг, 5 марта, прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она была посвящена конфликту в сирийском Идлибе, где в последние недели участились случаи столкновений турецских военных с армией режима Башара Асада, поддерживаемого Россией. Стороны договорились ввести режим прекращения огня в регионе.

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Как говорится в меморандуме, подписанном по итогам встречи, Россия и Турция договорились ввести в Сирии режим прекращения огня с полуночи 6 марта. Также страны планируют создать «коридор безопасности» шириной в шесть километров вдоль сирийской трассы М-4. Ее совместное патрулирование начнется 15 марта.

В начале встречи, как сообщил «Интерфакс», Путин заявил Эрдогану о том, что «ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это, безусловно, требует нашего прямого личного разговора».

«Я считаю, что сегодняшние наши шаги и решения» «несомненно, облегчат ситуацию», — заявил в ответ Эрдоган.

Как сообщило турецкое агентство «Анадолу», Владимир Путин в дебюте встречи выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью 33 турецких военнослужащих в Идлибе. Путин также заверил президента Турции в том, что «сирийские военнослужащие не знали о месте нахождения» турецких военных. Кроме того, он подчеркнул, что «за это время и сирийская армия понесла серьезные потери».

«Необходимо обсудить все аспекты происходящего в Сирии, чтобы развитие событий не навредило отношениям Турции и России», — добавил президент РФ.

«Связи между нашими странами вышли на качественно новый уровень, в том числе, в сфере обороны и торговли. Рассчитываем на дальнейшее продвижение и укрепление диалога», — сказал, в свою очередь, президент Турции, подчеркнув: «Верю в то, что мы достигнем этого».

Переговоры «в узком составе» продлились почти три часа, а затем продолжились с участием делегаций.

Напомним, 33 турецких военнослужащих погибли в Идлибе, на северо-западе Сирии, в ночь с четверга на пятницу, 28 февраля.

Минобороны России подтвердило, что авиаудар нанесли «сирийские правительственные войска». При этом в заявлении Минобороны РФ утверждалось, что удар наносился по «позициям террористической группировки» «Хайят Тахрир аш-Шам». В российском военном ведомстве также заявили, что перед бомбардировкой «в течение суток» «постоянно запрашивали» «у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции».

1 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ответ на гибель 33 турецких военнослужащих были «нейтрализованы» более двух тысяч сирийских военных. Президент Турции Эродган в свою очередь призвал Путина «уйти с дороги» и не вмешиваться в ситуацию в регионе.

2 марта эксперты ООН представили отчет о военных действиях в Сирии в период с июля 2019 по 10 января 2020, обвинив Россию и Турцию в военных преступлениях.

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