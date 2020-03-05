В Турции для обвиняемых по делу об убийстве посла России потребовали пожизненных сроков

В четверг, 5 марта, прокуратура Анкары потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы восьмерых подсудимых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщило информагентство «Анадолу». Требования обвинения были озвучены в день визита президента Турции Эрдогана в Москву.

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Прокуратура потребовала приговорить пятерых подсудимых к двум пожизненным срокам каждого, трех — к одному пожизненному. Кроме того, сторона обвинения запросила для всех восьмерых дополнительно по 70 лет и 6 месяцев тюрьмы. Как уточняет агентство «Анадолу», это было сделано с учетом ранения еще трех человек в день покушения на посла Карлова.

Всего по этому делу проходят 28 человек.

Им вменили различные статьи, включая «убийство», «организацию предумышленного убийства», «попытку свержения конституционного строя», «участие в деятельности вооруженной террористической организации».

В заключении прокуратуры также говорится, что убийство Адрея Карлова было задумано с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Как сообщил прокурор Джихат Ипекчи, «под номером один» среди обвиняемых проходит глава «террористической организации» «Параллельное государство» Фетуллах Гюлен, который объявлен в розыск.

Напомним, живущего в США проповедника и бывшего имама Фетхуллаха Гюлена, ранее обвинили еще и в организации попытки госпереворота в июле 2016 года с целью свержения президента Эрдогана.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.

Полицейский Мевлют Алтынаш с криком «Не забывайте Алеппо!» выстрелил послу в спину. Нападавшего застрелили турецкие полицейские. Андрею Карлову было 62 года.

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