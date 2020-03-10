В Москве до 10 апреля запретили проведение массовых мероприятий
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В связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. Указ будет действовать до 10 апреля. Документ опубликован на сайте мэрии.
Запрет касается «спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».
Ранее представители оппозиции подали в мэрию заявки на проведение нескольких акций протеста против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина.
В ряде европейских стран, в частности во Франции и в Испании, в связи с коронавирусом введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
В России, по официальным данным, зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции.
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