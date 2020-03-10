В Москве до 10 апреля запретили проведение массовых мероприятий

Последней массовой акцией протеста в Москве стал марш памяти Бориса Немцова 29 февраля. REUTERS/Shamil Zhumatov

RFI

В связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. Указ будет действовать до 10 апреля. Документ опубликован на сайте мэрии.