Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию

Госдума приняла во втором чтении проект закона о поправках в Конституцию, 10 марта 2020.

Российские парламентарии проголосовали во втором чтении за законопроект о поправках в Конституцию. В текст вошли все новые поправки — за исключением поправок депутата Александра Карелина, предложившего провести досрочные выборы в Госдуму. Против их проведения выступил во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин.

Реклама Читать далее

Ранее во вторник стало известно, что Госдума проголосовала за поправку, обнуляющую прежние президентские сроки Владимира Путина. Ее внесла депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Сам президент, выступая перед парламентариями, заявил, что такое предложение ему «понятно».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, всего ко второму чтению законопроекта поступили около 390 поправок.

В первом чтении законопроект был принят 23 января. Третье чтение намечено на 11 марта.

Тем временем российская оппозиция уже объявила о проведении в субботу, 21 марта, протестной акции против обнуления президентских сроков. Митинг должен пройти 21 марта на проспекте Сахарова с 14:00 до 17:00.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться