Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил во вторник, 10 марта, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — заявил Песков. По его словам, пока неизвестно на каком уровне будут представлены США.

Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что считает правильным, чтобы лидеры стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, приехали в Москву 9 мая. «Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — сказал он.

«Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — добавил Путин.

Ранее свое участие в торжествах 9 мая в Москве подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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