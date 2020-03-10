Путин поддержал обнуление собственных президентских сроков

Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 10 марта, перед депутатами Государственной Думы. В ходе этого выступления российский лидер поддержал предложенную ранее Валентиной Терешковой поправку об обнулении сроков действующего президента — в случае, если ее поддержит Конституционный суд. Как сообщает «Интерфакс», Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

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Выступая в Госдуме Владимир Путин подчеркнул, что ему «понятно» предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Он заявил, что за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

«Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки», — отметил президент.

Эта поправка позволит Владимиру Путину переизбираться на пост президента, несмотря на прошлые сроки. Госдума уже проголосовала за принятие этой поправки — сразу после выступления президента. Как сообщает «Интерфакс», 380 депутатов проголосовали за, 43 — против, один воздержался.

Как отмечает «Медуза», текст поправки депутатам раздали за 20 минут до голосования. В нем указывается, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

Одновременно российский лидер выступил за сменяемость власти в долгосрочной перспективе. «Сменяемость власти нужна для динамики развития страны, — заявил Путин. — Считаю нецелесообразным убирать ограничение по количеству президентских сроков».

В ходе своего выступления Владимир Путин также заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

«Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — заключил президент.

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