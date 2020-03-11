Госдума разрешила Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году

Поправку о предоставлению Владимиру Путину возможности снова баллотироваться в президенты предложила Валентина Терешкова

В среду, 11 марта, Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, воздержались 43, против — ни одного. Среди поправок предусмотрена возможность для действующего президента Владимира Путина участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.

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Теперь законопроект отправится в Совета Федерации, где для одобрения ему нужны две трети голосов сенаторов. Владимир Путин ранее говорил, что подпишет или не подпишет проект закона после «общенародного голосования» 22 апреля.

Накануне Госдума приняла ряд поправок к Конституцию во втором чтении. В их числе поправка, предложенная в последний момент первой женщиной-космонавтом, депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, дающая возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году и остаться президентом еще на два срока (до 2036 года).

Сам Путин, выступивший перед депутатами, одобрил обнуление своих предыдущих сроков, если с этим согласятся участники «общенародного голосования» и Конституционный суд. Против обнуления президентских сроков голосовала фракция КПРФ и один депутат от «Справедливой России».

Путин при этом выступил против устранения ограничений по количеству президентских сроков в принципе, что также предлагала Валентина Терешкова.

Действующая Конституция России, принятая и вступившая в силу в 1993 году, запрещает одному человеку занимать президентский пост более двух сроков подряд. Таким образом, Основной закон недвусмысленно запрещает Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году.

Накануне в центре Москвы, около памятника князю Владимиру, прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков. Представители оппозиции подали в мэрию Москвы заявки на акции против изменения Конституции. Накануне же мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса.

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