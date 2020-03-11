Совет Федерации одобрил обнуление сроков Путина

Накануне сам Путин, выступая перед депутатами, одобрил «обнуление» своих предыдущих сроков.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о поправках в Конституцию. Среди поправок — обнуление предыдущих президентских сроков Владимира Путина.

Реклама Читать далее

160 сенаторов проголосовали за, один — против (сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев), трое воздержались.

Как отмечает «Медуза», член КПРФ Вячеслав Мархаев — бывший командир бурятского ОМОНа. Летом 2019 года он поддержал участников протестных акций в Москве.

Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил поправку, внесенную накануне депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков Владимира Путина, что даст ему право снова участвовать в выборах в 2024 году.

«Поправкой устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения «переходного характера» для действующего главы государства. Конституционный Суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции», — заявил сенатор.

Ранее, в среду, проект закона в окончательном третьем чтении приняла Госдума.

Теперь поправки должны одобрить законодательные собрания в регионах РФ, после чего закон должен подписать президент. Сам Владимир Путин ранее говорил, что подпишет или не подпишет проект закона после «общенародного голосования» 22 апреля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться