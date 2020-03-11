Табу нарушено: французская пресса об обнулении сроков Путина

Французская пресса не обошла стороной вероятное обнуление президентских сроков Владимира Путина с тем, чтобы иметь возможность остаться у власти до 2036 года.

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Вчерашние события в Госдуме были «хорошо подготовленным номером, даже если игра и естественность главных персонажей оставляли желать лучшего», отмечает журналист Libération Вероника Дорман. «Глас народа» был донесен «первой женщиной в космосе, фигурой аполитичной, чей подвиг уважают в России — и поэтому она выше всех подозрений».

События эти произошли на фоне разговоров о транзите, начатых самим Путиным, и о роли, которую он будет играть в будущем, пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ. «Уйдет ли он? Многие в этом сомневаются. Не уйдет? Именно так многие думают. Но в этом случае какую должность он будет занимать?» — продолжает издание.

Le Figaro отмечает, что, согласившись на «обнуление» своих сроков, Владимир Путин не раскрыл своих намерений на 2024 год. «Вероятно, глава государства хочет сохранить игру открытой и держать ее в своих руках», — пишет издание.

Корреспондент Le Monde Бенуа Виткин видит в этом желание Путина хоть отчасти сохранить интригу. Не зря свое выступление в Думе он завершил загадочным: «А там видно будет».

Le Monde напоминает, что Путин в последнее время неоднократно исключал свое сохранение у власти после 2024 года и говорил о важности сменяемости. Обнуление сроков Владимира Путина и его переизбрание на пятый срок долгое время для Кремля было темой-табу. Сейчас это табу нарушено, — делает вывод издание.

В этом смысле одобрение Конституционного суда и «общенародное голосование» — не более, чем формальность, продолжает Le Monde: «Это голосование с неясными контурами, которое должно пройти без привычных наблюдателей, пока не очень привлекает людей. Никто не сомневается, что оно превратится в плебисцит по отношению к личности Владимира Путина с учетом нового срока, установленного на 2036 год».

Владимир Путин согласился вновь баллотироваться в президенты в 2024 году — раз уж его так упрашивают. Но полностью отдал себя в подчинение народной воле — результатам «общенародного голосования» 22 апреля. И этим самым выбил почву из-под ног оппозиции, которая ограничилась возмущением в социальных сетях, продолжает Libération. Газета Le Monde видит «признак слабости» оппозиции в том, что выйти на акцию протеста она призвала только 21 марта.

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