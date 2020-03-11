Правительство России ограничит авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией

Правительство России решило ограничить авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией

Правительство России приняло решение ограничить авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение в среду, 11 марта, опубликовано на сайте правительства. Ограничения начнут действовать с 13 марта.

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Власти приняли решение отменить все регулярные рейсы в эти страны за исключением рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт.

Ранее, в среду, «Аэрофлот» сообщил, что «корректирует полетную программу в города Италии, Франции, Германии и Испании».

Авиакомпания Lufthansa объявила в среду о резком ограничении полетов в период с 29 марта по 24 апреля. Авиаперевозчик отменит 23 тысячи рейсов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее ряд авиакомпаний, в частности Air France, Ryanair, Easyjet и British Airways объявили о приостановке авиасообщения с Италией, где жертвами коронавируса стали более 600 человек, а число заразившихся превысило 10 тысяч человек. По всей стране с 10 марта введены карантинные меры.

В Испании жертвами Covid-19 стали 47 человек. Заразились более 2000.

Во Франции, по последним данным, коронавирусом заразились 1784 человека. Погибли 33.

В Германии зарегистрированы 1139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе два смертельных.

В России сегодня известно о 28 случаях заражения Covid--19. За последние сутки коронавирусом заболели восемь человек.

В ВОЗ в среду объявили о пандемии коронавирусной инфекции и предупредили о предстоящем росте числа заразившихся и смертей.

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