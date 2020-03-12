В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. В 13 марта запрещены публичные мероприятия с более чем 5000 участников. Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

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Организаторам массовых мероприятий численностью менее 5000 человек рекомендовано отказаться от их проведения.

В постановлении указывается, что работодатели должны «оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 дней» после возвращения из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также иных стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции».

Кроме того, рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

5 марта аналогичные меры были введены в Москве указом мэра столицы Сергея Собянина.

На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, два из них в Московской области.

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