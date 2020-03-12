Роскомнадзор ограничил доступ к сайту кампании «НЕТ!» против поправок в Конституцию net2020.ru, сообщил 12 марта порталу «МБХ медиа» координатор проекта Андрей Пивоваров. Поправки могут позволить действующему президенту Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.

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«Претензии нам пока не понятны», — отметил активист. В реестре самого Роскомнадзора говорится, что сайт заблокирован по решению Таганского суда Москвы от 11 марта. Однако на официальном сайте московских судов общей юрисдикции говорится, что дело 11 марта только зарегистрировали в суде, и что по нему назначена беседа на 26 марта. То, что дело по иску Роскомнадзора не рассмотрено, подтверждают в пресс-службе Таганского суда.

«Кампанию это не остановит. Такая реакция говорит о том, что кампания на верном пути. Даже такой небольшой сайт начинает вызывать проблемы. Мы будем переносить, сделаем зеркала», — добавил Андрей Пивоваров.

По данным DW, в некоторых городах России сайт кампании «НЕТ!» все же открывается: это зависит от позиции провайдеров.

На сайте net2020.ru для подписей открыт «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти». Его подписали уже более 52 тысяч человек.

Тем временем уже на следующий день после одобрения двумя палатами российского парламента законопроект о поправках в Конституцию поддержали две трети региональных заксобраний. Среди поправок значится возможность для действующего президента России Владимира Путина снова выдвигаться в президенты в 2024 году и остаться на этом посту еще на два срока — до 2036 года.

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