Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса

Опустевшая во время карантина площадь Сан-Марко в Венеции, 10 марта 2020 года.

Правительство России приняло решение временно приостановить пропуск через границу граждан Италии, а также иностранцев, прибывающих из Италии. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 12 марта, на сайте правительства. Решение вступит в силу с полуночи 13 марта.

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Италия стала первой страной в Европе по числу диагностированных случаев коронавирусной инфекции. По последним данным, жертвами Covid-19 в ней стали 1016 человек, заразились более 15 тысяч.

По всей Италии действуют беспрецедентные карантинные меры. Власти ограничили передвижение жителей внутри страны. Закрыты учебные учреждения, рестораны и магазины (кроме продуктовых и аптек).

В России, по данным на 13 марта, зафиксировано 34 случая коронавируса, шесть из них были зарегистрированы за последние сутки. Как сообщает «Интерфакс», 31 случай заражения выявлен у граждан России, вернувшихся из-за рубежа. Ранее сообщалось о 25 заболевших, вернувшихся из Италии.

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