World Athletics оштрафовала ВФЛА и ограничила до 10 человек количество нейтральных атлетов от России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций постановила взыскать с Всероссийской федерации легкой атлетики 10 миллионов долларов штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом заявил глава рабочей группы ассоциации Руне Андерсен в четверг, 12 марта, после заседания совета World Athletics.

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В начале марта глава ВФЛА Евгений Юрченко направил в World Athletics письмо, в котором признал справедливыми обвинения в адрес предыдущего руководства федерации по делу Лысенко. Легкоатлетическая дисциплинарная организация Athletics Integrity Unit заявляла, что экс-руководство федерации предоставляло ложные объяснения пропусков спортсменом допинг-тестов.

Напомним, с ноября 2015 года членство российской легкоатлетической федерации в World Athletics было приостановлено, а в 2016 году российским спортсменам было разрешено участвовать в международных первенствах в нейтральном статусе.

Также в четверг, 12 марта, Международная ассоциация легкоатлетических федераций установила, что в Олимпийских играх в Токио, на чемпионате Европы и других международных соревнованиях под нейтральным флагом смогут выступать не более 10 спортсменов от России. «Это обсуждалось в свете того, что нужно сделать, чтобы изменить культуру в России. Как вы понимаете, предыдущая система с «нейтральными» атлетами не достигла цели изменить систему в достаточной мере, поэтому мы решили найти цифру, которая бы смогла побудить необходимые изменения. В Рио-2016 была всего одна легкоатлетка, в Дохе, кажется, 28, поэтому мы решили, что число 10 будет подходящим для этой цели. В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать», – цитирует Руне Андерсена РИА Новости.

Организация также опубликовала список условий, выполнение которых является необходимым для восстановления статуса ВФЛА. От российской легкоатлетической федерации требуется организовать комиссию по восстановлению, в работе которой должны будут принять участие два эксперта World Athletics.

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