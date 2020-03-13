Региональным парламентам хватило двух дней на одобрение поправок в Конституцию

Парламенты всех российских регионов одобрили законопроект о поправках в Конституцию. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Совете Федерации. Таким образом, регионам России хватило двух дней, чтобы одобрить пакет поправок, который позволит Владимиру Путину остаться президентом до 2036 года.

Реклама Читать далее

«В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра», — цитирует РИА Новости главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Меньше всего поддержи поправки получили в Москве

Наименьшую в процентном соотношении поддержку законопроект получил в Мосгордуме, где за поправки проголосовали 26 из 45 депутатов, против — 13 и еще четверо воздержались. Одним из самых запоминающихся стало выступление в Мосгодуме депутата от «Яблока» Дарьи Бесединой, которая пришла на сессию в футболке «Öбнулись» и резко раскритиковала изменения Конституции. Она заявила, что поправки разработаны исключительно для того, чтобы у Владимира Путина была возможность остаться у власти еще на 16 лет.

«Не буду позорить свои седины»: в Якутии депутат сложила с себя полномочия

В Якутии депутат местного госсобрания (Ил Тумэн) Сулустана Мыраан сложила с себя полномочия после сессии по поправкам. Она была единственной, кто в якутском парламенте высказался против изменения Конституции. «Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. (…) Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — сказала Сулустана Мыраан. Как пишет «Якутия.инфо», Мыраан избиралась от «Справедливой России». Она активно выступала в поддержку шамана Александра Габышева и участвовала в акции «Он нам не царь».

Только один сенатор голосовал «против»

Ранее, 11 марта нижняя и верхняя палаты российского парламента одобрили законопроект о поправках. Единственным сенатором, голосовавшим «против», был представитель Иркутской области (КПРФ), основатель и первый командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев. Летом прошлого года Мархаев критиковал действия силовых структур при разгоне протестных акций в Москве. Еще трое сенаторов при голосовании воздержались.

Владимир Лукин вышел из партии «Яблоко»

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин, голосовавший за поправки в Конституцию, подал заявление о том, что готов выйти из партии «Яблоко». Об этом сообщает нижегородское отделение партии. «Мои личные взгляды никакого отношения к этой „правовой процедуре“ не имеют», — говорится в заявлении. «Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать „поправку к Конституции“ и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования», — поясняет один из основателей «Яблока» Владимир Лукин.

В партии «Яблоко» сообщили газете «Коммерсантъ», что Лукин был признан «выбывшим» из партии еще за несколько часов до голосования в Совете Федерации. Соответствующее заявление подал сам Лукин, отмечают в партии.

Поправка Терешковой

10 марта поправку, которая позволила бы Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 году, в последний момент предложила на заседании Госдумы депутат от «Единой России», первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Сам глава государства, выступивший в этот день в Госдуме, согласился снова выдвинуться в президенты при условии, что это поддержит Конституционный суд и участники «общенародного голосования» 22 апреля.

В Госдуме в окончательном третьем чтении за инициативу проголосовали 383 депутата, 43 депутата от КПРФ воздержались, против не высказался ни один.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться