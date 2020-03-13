Россия ограничила авиасообщение со странами Европы из-за коронавируса

Все рейсы будут обслуживаться через терминал F аэропорта Шереметьево

Россия с понедельник, 16 марта, ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза. Об этом 13 марта объявил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

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Останутся только регулярные рейсы между Москвой и столицами стран ЕС, а также Женевой и Осло. Все эти рейсы будут обслуживаться через терминал F аэропорта Шереметьево. Будут разрешены также чартерные рейсы для возвращения граждан в свои государства.

Ранее правительство России уже ограничило авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией. Росавиация отменила все регулярные рейсы в эти страны с 13 марта, за исключением рейсов в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт.

Авиасообщение с Евросоюзом раньше прервали США. Полностью закрыла границы для иностранцев Украина. Власти Молдовы и Марокко также в пятницу закрыли границы с ЕС. Внутри Евросоюза свои границы закрыли Чехия и Словакия.

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