Из-за коронавируса российских школьников отправят на дистанционное обучение

Министерство просвещения России рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в субботу, 14 марта, на сайте ведомства.

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«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — заявил глава министерства Сергей Кравцов. Как будет осуществляться онлайн обучение и на какой срок вводятся эти меры в ведомстве не уточняют.

В свою очередь, власти Москвы и Подмосковья для борьбы с распространением коронавируса вводят с понедельника, 16 марта, режим свободного посещения школ. Обычные уроки в школах при этом не отменяются, продолжат работать и детские сады, уточняется в постановлениях двух регионов. Об изменении режима работы вузов Министерство науки и высшего образования пока ничего не сообщает.

За последние сутки в России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS_nCoV-2, вызывающим респираторную инфекцию Covid-19. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб, официальное число зараженных достигло 59 человек. В Москве, Подмосковье, Липецкой, Курской, Калининградской, Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и Карелии введен режим повышенной готовности.

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