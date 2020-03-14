«Протестуем против вечного Путина»: в российских городах начались акции против «обнуления»

В российских городах начались акции протеста против внесения поправок в Конституцию. Главным образом люди протестуют против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему участвовать в очередных выборах главы государства в 2024 году. Власти всячески препятствуют протестующим.

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В России началась общественная кампания «Нет!», участники которой намереваются проводить различные протестные акции вплоть до 22 апреля, дня голосования по поправкам. В пятницу, 13 марта, в рамках кампании состоялись метропикеты в Москве.

— Мы выходим сегодня в метроприкеты, мы хотим окружить и замкнуть все Бульварное кольцо людьми, которые в них участвуют, — рассказала RFI накануне пикетов активистка «Открытой России» Татьяна Усманова.

— Мы протестуем против тех поправок, которые собираются принять, которые формально уже приняты. Мы протестуем против вечного Путина, против узурпации власти и против этого «голосования», которое они собираются устраивать через месяц.

Что вас смущает в этих поправках больше всего?

Больше всего в этих поправках меня смущает пункт, который касается сроков правления президента в нашей стране. Этими поправками они фиксируют, что Путин становится вечным президентом. Они собираются через Конституционный суд провести документ, согласно которому Путин сможет избираться еще несколько сроков подряд. Более того: они нам не дают никоем образом выразить свою позицию и сказать, что мы против этого, поэтому мы выходим в метроприкеты. Мы сейчас ведем кампанию «Нет», которая как раз против этих поправок. Они нам не дают проводить встречи в регионах, ФСБ звонит на все площадки, которые мы снимаем, и просит владельцев отменить нашу бронь. Они заблокировали наш сайт. На этой неделе мы подавали несколько заявок на митинги, они нам отказали. Поэтому у нас остается не так много вариантов, один из них — метропикеты, одиночные пикеты, которые пока не требуют согласования, поэтому мы на них вечером и выходим.

Пикет против поправок в Конституцию, Москва фото: Георгий Малец

Где и когда вы хотели провести митинги?

У нас были заявки на 21–22 марта на Академика Сахарова. Мы подали эти заявки, и уже после того, как мы это сделали, вышло распоряжение, по которому не может быть массового мероприятия больше 5000 человек.

А вы какое количество указали?

На 50 тысяч. Они нам отказали, мы подали бумагу, которую мы считаем абсолютно легитимной на 4900 человек, на Новопушкинский сквер, на 22 марта. Но сегодня пришел отказ и на эту бумагу.

Что вы планируете делать в связи с отказом?

Если мы ориентируемся на информацию, что нельзя собираться количеством более 5000 человек, а менее 5000 — это ок, то я считаю, что каждый решает за себя сам, но лично я готова выйти 22-го числа в 14–00 в Новопушкинский сквер. Выйти, прогуляться.

В Санкт-Петербурге, по сведениям «МБХ Медиа», двое девушек — Марина Кен и Ольга Смирнова — были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, активист Дмитрий Негодин на 20 тысяч. Всем им вменили организацию несогласованного мероприятия — пикета против поправок к Конституции. Местный активист Николай Артёменко, лидер движения «Время», рассказал, как власти Санкт-Петербурга препятствуют их попыткам провести протестные акции.

Николай, по вашим ощущениям, как жители Санкт-Петербурга восприняли идею о внесении поправок в Конституцию?

Когда началось обсуждение поправок, у людей было двойственное отношение. Кто-то хотел бойкотировать, другие призывали идти и голосовать против, но все это проходило в вялотекущей манере. Как только пришло сообщение о том, что обнуляются сроки, и Путин планирует править вечно, вопрос о каких-то поправках и о чем-то мелочном сразу отпал, и встал вопрос о том, 22-го числа мы голосуем за то, чтобы Путин правил вечно или нет? И, конечно, после этого люди стали это обсуждать на каждом шагу, и у нас в Петербурге сейчас движуха довольно серьезная идет. Люди выходят на акции, каждый день у нас пикеты, людей задерживают. На днях задержали у Заксобрания, они выходили на пикет против того, чтобы ЗакС принимал эти поправки. Как только сообщение прошло о том, что сроки президентские обнуляются, и что Путин не против этого, мы сразу подали несколько заявок на митинг в разные места. На 21 и 22 марта на тот случай, что одно или другое согласуют. Сейчас у нас идут переговоры со Смольным по этому поводу, Смольный заявил, что на эти даты у них якобы проходит какое-то мероприятие, скорее всего, фейковое — на площади Ленина, где мы заявили. И в случае, если нам откажут, мы будем выходить либо на это мероприятие, которое проводится властями, чтобы это была согласованная площадка, либо будем делать что-то несогласованное.

Пикет в Москве против поправок в Конституцию фото: Георгий Малец

Но как вы собираетесь устроить протест на чужом мероприятии? Развернете там свои плакаты?

Есть много способов протеста без плакатов. Мы сейчас планируем организовать по всей стране так называемый масочный флеш-моб. Учитывая, что сейчас коронавирус, мы будем призывать людей носить маски, на которых будет написано «нет». То есть, двойной смысл: и защита от коронавируса, и собственный плакат у тебя на лице.

К чему вы собираетесь призывать людей? Что, по-вашему, нужно делать 22 апреля?

Наша основная позиция — чтобы люди пришли 22 числа и проголосовали «нет». Но есть часть людей, которые думают, что участие в этом голосовании — это подыгрывание Кремлю, повышение явки и так далее. У нас нет ни времени, ни сил, ни ресурсов переубеждать эту часть населения. Для них мы говорим: раз вы не хотите приходить голосовать, как минимум не оставайтесь дома, не бойкотируйте, а всячески, с помощью других возможных способов, выражайте свою позицию: на улице, в интернете. О том, что вы не согласны, что это обман и продление политической жизни Путина и его окружения и не более того. И что сейчас на людей и их мнение открыто плюют, и оставаться в стороне сейчас — это преступно, как и то, что делает власть.

В минувшую пятницу так называемый «метропикет» против поправок в Конституцию прошел и в Омске. В нем участвовали около 40 человек.

Дмитрий Грунин, активист из Омска:

Мы, политически активные граждане в провинции, видим, что происходит в Москве и Петербурге, берем пример оттуда. Видим, что митинги нигде не согласовывают и по своему опыту это знаем, поэтому ориентировались на понравившийся нам формат московского метроприкета. Где в независимости от политических партий, убеждений, люди просто выходят каждую пятницу к разным станциям метро в защиту политических заключенных. Идея витала в воздухе давно, поскольку за Москвой мы все следим. Просто у нас в Сибири все-таки немного холодно было зимой, мы немножко подождали, пока температура поднялась хотя бы до нуля, чтобы было нормально стоять на улице какое-то длительное время. Поэтому присоединились только сейчас. И получилось, что это совпало с поводом «обнуления» Конституции. Активисты же есть везде, и мы более ли менее друг с другом знакомы. Я не считаю себя организатором, а просто инициатором. Я предложил своим знакомым из разных политических сил, они позвали кого-то еще, в результате собралось совершенно спонтанно мы за сутки сарафанным радио собрали 40 человек. Я считаю, это отлично для первого раза.

Вы стояли по очереди или одновременно на расстоянии друг от друга?

Мы стояли по очереди. Один человек стоит с плакатом, остальные ждут своей очереди. Чтобы не было никаких проблем с полицией. Всего продлилось два часа, с 6 до 8 вечера. Я стоял самым первым, наверное, минут 10. А потом уже, когда люди начали подходить, они стояли минуты по три. Потому что девушки в очереди замерзали, у нас все-таки до сих пор не очень-то тепло.

Какие лозунги были на плакатах?

Плакаты у нас, в основном, были посвящены теме обнуления президентских сроков: «Нет узурпации власти!», «Путин решил обнуляться до гробовой доски», «В пекло такие поправки!».

Как реагировали прохожие?

Для первого раза мы проводили именно у омского метро недостроенного, которое тоже, в том числе, является символом этих последних 20 лет. Метро, которое было обещано, но так и не достроено. Это не самое людное место в городе. Прохожие, в основном, проходили мимо, хотя молодежь поднимала большой палец в знак солидарности, кто-то улыбался.

По вашим ощущениям, насколько вообще эта тема интересна жителям Омска?

Насколько я могу судить, но это мое личное мнение, большинство населения нашего города, так же, как и всей страны, остается аполитичным. Мне кажется, большинству все-таки абсолютно по барабану все это происходящее. Как в конце советских времен — ну, повесил себе Брежнев пятую звезду, ну, ради Бога, пусть тешится. И сейчас отношение такое же. Но количество политически активного класса среди молодого и среднего поколений растет постоянно. Мне кажется, сейчас любой кризис, возможно, прямо вот этот кризис, нефтяной, коронавирус, что угодно — в какой-то момент просто взорвется. Пробку выбьет, и дальше все будет непредсказуемо.

Сегодня, в субботу, в центре Хабаровска более тысячи жителей вышли на согласованный митинг против поправок в Конституцию, сообщает сайт Сибирь. Реалии. Организаторами акции выступили коммунисты, их поддержали представители Либертарианской партии, Левого фронта и других политических движений города, а также Комсомольска-на-Амуре и Вяземского. Весь митинг люди на площади скандировали лозунг «Лучшая поправка — Путина отставка».

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