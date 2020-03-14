«Протестуем против вечного Путина»: в российских городах начались акции против «обнуления»
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В российских городах начались акции протеста против внесения поправок в Конституцию. Главным образом люди протестуют против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему участвовать в очередных выборах главы государства в 2024 году. Власти всячески препятствуют протестующим.
В России началась общественная кампания «Нет!», участники которой намереваются проводить различные протестные акции вплоть до 22 апреля, дня голосования по поправкам. В пятницу, 13 марта, в рамках кампании состоялись метропикеты в Москве.
— Мы выходим сегодня в метроприкеты, мы хотим окружить и замкнуть все Бульварное кольцо людьми, которые в них участвуют, — рассказала RFI накануне пикетов активистка «Открытой России» Татьяна Усманова.
— Мы протестуем против тех поправок, которые собираются принять, которые формально уже приняты. Мы протестуем против вечного Путина, против узурпации власти и против этого «голосования», которое они собираются устраивать через месяц.
Что вас смущает в этих поправках больше всего?
Больше всего в этих поправках меня смущает пункт, который касается сроков правления президента в нашей стране. Этими поправками они фиксируют, что Путин становится вечным президентом. Они собираются через Конституционный суд провести документ, согласно которому Путин сможет избираться еще несколько сроков подряд. Более того: они нам не дают никоем образом выразить свою позицию и сказать, что мы против этого, поэтому мы выходим в метроприкеты. Мы сейчас ведем кампанию «Нет», которая как раз против этих поправок. Они нам не дают проводить встречи в регионах, ФСБ звонит на все площадки, которые мы снимаем, и просит владельцев отменить нашу бронь. Они заблокировали наш сайт. На этой неделе мы подавали несколько заявок на митинги, они нам отказали. Поэтому у нас остается не так много вариантов, один из них — метропикеты, одиночные пикеты, которые пока не требуют согласования, поэтому мы на них вечером и выходим.
Где и когда вы хотели провести митинги?
У нас были заявки на 21–22 марта на Академика Сахарова. Мы подали эти заявки, и уже после того, как мы это сделали, вышло распоряжение, по которому не может быть массового мероприятия больше 5000 человек.
А вы какое количество указали?
На 50 тысяч. Они нам отказали, мы подали бумагу, которую мы считаем абсолютно легитимной на 4900 человек, на Новопушкинский сквер, на 22 марта. Но сегодня пришел отказ и на эту бумагу.
Что вы планируете делать в связи с отказом?
Если мы ориентируемся на информацию, что нельзя собираться количеством более 5000 человек, а менее 5000 — это ок, то я считаю, что каждый решает за себя сам, но лично я готова выйти 22-го числа в 14–00 в Новопушкинский сквер. Выйти, прогуляться.
В Санкт-Петербурге, по сведениям «МБХ Медиа», двое девушек — Марина Кен и Ольга Смирнова — были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, активист Дмитрий Негодин на 20 тысяч. Всем им вменили организацию несогласованного мероприятия — пикета против поправок к Конституции. Местный активист Николай Артёменко, лидер движения «Время», рассказал, как власти Санкт-Петербурга препятствуют их попыткам провести протестные акции.
Николай, по вашим ощущениям, как жители Санкт-Петербурга восприняли идею о внесении поправок в Конституцию?
Когда началось обсуждение поправок, у людей было двойственное отношение. Кто-то хотел бойкотировать, другие призывали идти и голосовать против, но все это проходило в вялотекущей манере. Как только пришло сообщение о том, что обнуляются сроки, и Путин планирует править вечно, вопрос о каких-то поправках и о чем-то мелочном сразу отпал, и встал вопрос о том, 22-го числа мы голосуем за то, чтобы Путин правил вечно или нет? И, конечно, после этого люди стали это обсуждать на каждом шагу, и у нас в Петербурге сейчас движуха довольно серьезная идет. Люди выходят на акции, каждый день у нас пикеты, людей задерживают. На днях задержали у Заксобрания, они выходили на пикет против того, чтобы ЗакС принимал эти поправки. Как только сообщение прошло о том, что сроки президентские обнуляются, и что Путин не против этого, мы сразу подали несколько заявок на митинг в разные места. На 21 и 22 марта на тот случай, что одно или другое согласуют. Сейчас у нас идут переговоры со Смольным по этому поводу, Смольный заявил, что на эти даты у них якобы проходит какое-то мероприятие, скорее всего, фейковое — на площади Ленина, где мы заявили. И в случае, если нам откажут, мы будем выходить либо на это мероприятие, которое проводится властями, чтобы это была согласованная площадка, либо будем делать что-то несогласованное.
Но как вы собираетесь устроить протест на чужом мероприятии? Развернете там свои плакаты?
Есть много способов протеста без плакатов. Мы сейчас планируем организовать по всей стране так называемый масочный флеш-моб. Учитывая, что сейчас коронавирус, мы будем призывать людей носить маски, на которых будет написано «нет». То есть, двойной смысл: и защита от коронавируса, и собственный плакат у тебя на лице.
К чему вы собираетесь призывать людей? Что, по-вашему, нужно делать 22 апреля?
Наша основная позиция — чтобы люди пришли 22 числа и проголосовали «нет». Но есть часть людей, которые думают, что участие в этом голосовании — это подыгрывание Кремлю, повышение явки и так далее. У нас нет ни времени, ни сил, ни ресурсов переубеждать эту часть населения. Для них мы говорим: раз вы не хотите приходить голосовать, как минимум не оставайтесь дома, не бойкотируйте, а всячески, с помощью других возможных способов, выражайте свою позицию: на улице, в интернете. О том, что вы не согласны, что это обман и продление политической жизни Путина и его окружения и не более того. И что сейчас на людей и их мнение открыто плюют, и оставаться в стороне сейчас — это преступно, как и то, что делает власть.
В минувшую пятницу так называемый «метропикет» против поправок в Конституцию прошел и в Омске. В нем участвовали около 40 человек.
Дмитрий Грунин, активист из Омска:
Мы, политически активные граждане в провинции, видим, что происходит в Москве и Петербурге, берем пример оттуда. Видим, что митинги нигде не согласовывают и по своему опыту это знаем, поэтому ориентировались на понравившийся нам формат московского метроприкета. Где в независимости от политических партий, убеждений, люди просто выходят каждую пятницу к разным станциям метро в защиту политических заключенных. Идея витала в воздухе давно, поскольку за Москвой мы все следим. Просто у нас в Сибири все-таки немного холодно было зимой, мы немножко подождали, пока температура поднялась хотя бы до нуля, чтобы было нормально стоять на улице какое-то длительное время. Поэтому присоединились только сейчас. И получилось, что это совпало с поводом «обнуления» Конституции. Активисты же есть везде, и мы более ли менее друг с другом знакомы. Я не считаю себя организатором, а просто инициатором. Я предложил своим знакомым из разных политических сил, они позвали кого-то еще, в результате собралось совершенно спонтанно мы за сутки сарафанным радио собрали 40 человек. Я считаю, это отлично для первого раза.
Вы стояли по очереди или одновременно на расстоянии друг от друга?
Мы стояли по очереди. Один человек стоит с плакатом, остальные ждут своей очереди. Чтобы не было никаких проблем с полицией. Всего продлилось два часа, с 6 до 8 вечера. Я стоял самым первым, наверное, минут 10. А потом уже, когда люди начали подходить, они стояли минуты по три. Потому что девушки в очереди замерзали, у нас все-таки до сих пор не очень-то тепло.
Какие лозунги были на плакатах?
Плакаты у нас, в основном, были посвящены теме обнуления президентских сроков: «Нет узурпации власти!», «Путин решил обнуляться до гробовой доски», «В пекло такие поправки!».
Как реагировали прохожие?
Для первого раза мы проводили именно у омского метро недостроенного, которое тоже, в том числе, является символом этих последних 20 лет. Метро, которое было обещано, но так и не достроено. Это не самое людное место в городе. Прохожие, в основном, проходили мимо, хотя молодежь поднимала большой палец в знак солидарности, кто-то улыбался.
По вашим ощущениям, насколько вообще эта тема интересна жителям Омска?
Насколько я могу судить, но это мое личное мнение, большинство населения нашего города, так же, как и всей страны, остается аполитичным. Мне кажется, большинству все-таки абсолютно по барабану все это происходящее. Как в конце советских времен — ну, повесил себе Брежнев пятую звезду, ну, ради Бога, пусть тешится. И сейчас отношение такое же. Но количество политически активного класса среди молодого и среднего поколений растет постоянно. Мне кажется, сейчас любой кризис, возможно, прямо вот этот кризис, нефтяной, коронавирус, что угодно — в какой-то момент просто взорвется. Пробку выбьет, и дальше все будет непредсказуемо.
Сегодня, в субботу, в центре Хабаровска более тысячи жителей вышли на согласованный митинг против поправок в Конституцию, сообщает сайт Сибирь. Реалии. Организаторами акции выступили коммунисты, их поддержали представители Либертарианской партии, Левого фронта и других политических движений города, а также Комсомольска-на-Амуре и Вяземского. Весь митинг люди на площади скандировали лозунг «Лучшая поправка — Путина отставка».
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