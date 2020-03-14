Пустят только белорусов: Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Медицинские работники переносят капсулу с женщиной, у которой заподозрен COVID-19, из общежития в Минске. 12.03.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 14 марта, утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. Среди них значится закрытие сухопутных границ с Норвегией и Польшей. Исключение сделано для граждан Беларуси.

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В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится о «временном приостановлении с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации)…».

Накануне, в пятницу, 13 марта, стало известно, что Польша закрыла свои границы для иностранцев. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, которого цитирует агентство РИА-Новости, мера введена на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом — на месяц. Польских граждан после пересечения границы будут помещать на 14-дневный карантин. Премьер-министр Польши также объявил о временной приостановке международных пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок.

12 марта Норвегия ввела ограничения на путешествия в страну. «С 12 по 26 марта иностранцы и граждане Норвегии, прибывающие в страну, будут помещены на 14-дневный карантин. (…) Исключение составляют жители (…) Финляндии, Швеции, Дании и Исландии», — говорится в сообщении Минздрава Норвегии, которое цитирует агентство «Интерфакс».

По данным Центра системных наук и инженерии университета Джонса Хопкинса, к 14 марта в мире зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 5429 человек, выздоровели — около 72 тысяч.

При этом в Норвегии было зарегистрировано 996 случаев заражения, в Польше — 68, в Беларуси — 27.

В России, как сообщает ТАСС, выявлено 47 заболевших.

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