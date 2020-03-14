Путин подписал закон об изменении основного закона

Поправки не только позволяют Путину продлить пребывание у власти до 2036-го, но и подчеркивают, что Россия, оставаясь преемницей СССР, чтит память предков и веру в бога

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон о внесении поправок в Конституцию. Теперь документ направят на утверждение в Конституционный суд.

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«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Президента Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на правительственном портале официальной информации.

Ранее закон уже одобрили Госдума и Совет Федерации, а также региональные парламенты.

Теперь, после подписания Путиным, документ будет направлен в Конституционный суд. Если тот признает поправки «законными», то 22 апреля состоится общероссийское голосование по их утверждению.

Напомним, принципиальная поправка в Конституцию была внесена в последний момент, 10 марта, когда на заседании Госдумы депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские мандаты Владимира Путина и позволить ему избраться еще на два срока, начиная с 2024 года.

Сам Путин, через полтора часа приехавший в Госдуму, поддержал инициативу, уточнив, что «вариант об обнулении президентских сроков» возможен, «если Конституционный суд даст разрешение».

Кроме того, президент заверил, что окончательное решение будет за народом Российской Федерации. «Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — заявил Путин.

Многие независимые правоведы назвали эту и другие поправки в Конституцию РФ незаконными. В частности, конституционный юрист Илья Шаблинский, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ, в своем материале для журнала Forbes заявил о «конституционно-правовой катастрофе».

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