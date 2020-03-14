У здания ФСБ на Лубянке задержали десятки протестующих

У здания ФСБ на Лубянке. 14.03.2020

В субботу, 14 марта, в Москве, у главного здания ФСБ произошли массовые задержания участников протестных пикетов. По предварительным данным портала ОВД-инфо, сотрудники силовых ведомств задержали около 50 человек.

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Как сообщает ОВД-инфо, среди задержанных — председатель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев, руководители «Левого фронта» Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Кроме того, задержаны трое несовершеннолетних.

Сайт, со ссылкой на очевидцев, также заявил о том, что «сотрудники ОМОНа работают в масках, ведут себя грубо, избивают участников пикетной очереди».

Позднее «Новая газета» сообщила, что в отделении полиции 78-летнего Льва Пономарева ударили по лицу.

По данным издания, организаторами протестной акции на Лубянке выступили активисты движения Rupression. Они призвали «оцепить» здание ФСБ живой очередью — в поддержку фигурантов дела «Сети», а также против внесения поправок в Конституцию.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон об изменении Конституции. Изменения дают ему право, в том числе, «обнулить» предыдущие президентские сроки и выдвинуться еще дважды, что может позволить Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года.

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