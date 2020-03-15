В Санкт-Петербурге задержали более 20 человек на акциях против поправок в Конституцию, 15 марта 2020.

Как минимум 25 человек были задержаны в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 марта, за участие в одиночных пикетах против внесения поправок в Конституцию. Акции проходили на Сенатской площади.

Реклама Читать далее

Как сообщает издание «Комерсантъ», среди задержанных есть несколько граждан, которые в пикетировании участия не принимали и не имели с собой плакатов, а также есть и муниципальные депутаты, в частности депутат совета МО «Васильевский» Алексей Касаткин. Сотрудники полиции не обращали внимания на замечания о незаконности задержаний, отмечает издание. Пикеты проводились в полном соответствии с законодательством. По сообщению сайта «ОВД-Инфо», один из задержанных сообщил о его избиении сотрудниками полиции.

До начала одиночных пикетов полиция задержала двух участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда, сообщает «ОВД-ИНфо». По информации «МБХ медиа», полиция задержала одного «за переход дороги в неположенном месте». Вторая задержанная – председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова. Ей полицейские собираются вменять нарушение порядка проведение акции (ст. 20.2 КоАП). Во время акции адвокат Анастасия Буракова раздавала всем желающим гвоздики для траурного возложения цветов.

Тем временем воскресные одиночные пикеты в Москве проходят мирно, указывает «ОВД-Инфо». Полиция не препятствует проведению акций. Пикеты проходят возле администрации президента, сообщает издание.

Накануне в Москве, у главного здания ФСБ произошли массовые задержания участников протестных пикетов. Сотрудники силовых ведомств задержали около 50 человек. После задержания в полиции принимавшего участие в акции правозащитника Льва Пономарева ударили по лицу.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда, 15 марта 2020. REUTERS/Anton Vaganov

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться