Фото дня: в Петербурге прихожане целуют мощи в условиях пандемии

Мужчина целует сосуд с частицей мощей Иоанна Крестителя в условиях пандемии коронавируса, Санкт-Петербург, 15 марта 2020 г.

С 10 по 17 марта в Казанском соборе Санкт-Петербурга проходит поклонение мощам Иоанна Крестителя, доставленным из Иерусалима. Сотни верующих с 8 утра и до 11 вечера выстраиваются в длинные очереди и целуют сосуд с частицей мощей.

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Как пишет «Фонтанка», следы поцелуев тряпочкой стирает девушка-волонтер, но за всеми не успевает. После прикосновения к мощам прихожане идут вглубь собора, где целуют икону, дотрагиваются до нее руками, подносят к ней детей.

В РПЦ тем временем заявили, что храмы не закроют и богослужения не отменят даже в случае распространения Covid-19. По последним официальным данным, в Петербурге выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

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