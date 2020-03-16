В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 93

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта объявил о ряде новых мер, принимаемых правительством в рамках борьбы с эпидемией

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 человек и достигло 93. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

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«На текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — цитирует агентство слова вице-премьера. Голикова добавила, что еще около 15 тысяч человек находятся под наблюдением медиков в связи с эпидемией.

Татьяна Голикова также объявила, что в России уже налажено производство до 100 тысяч тест-систем для определения коронавирусной инфекции ежедневно. Она пообещала, что число тестирований людей по всей стране будет наращиваться.

Ранее, в понедельник, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о ряде новых мер, принимаемых правительством в рамках борьбы с эпидемией. Среди них — закрытие границы с Беларусью.

Кроме того, власти объявили о скором запуске единой горячей линии, а также о создании системы оповещения граждан о развитии ситуации вокруг Covid-19. Правительство также обещает выделить до 300 млрд рублей для поддержки экономики и граждан.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях в связи с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещено проведение мероприятий численностью более 5000 участников. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

15 марта министерство науки и высшего образования России также рекомендовало ВУЗам перейти на дистанционное обучение с понедельника, 16 марта. Рекомендации последовали крупнейшие российские ВУЗы, в том числе МГУ им. Ломоносова.

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