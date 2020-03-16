Из-за коронавируса Сергей Собянин ввел новые ограничения для москвичей

С понедельника в Москве запрещают все уличные мероприятия и закроют школы, сообщает 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Эти меры будут действовать до середины апреля.

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Согласно новым ограничениям, до 10 апреля запрещается проведение всех массовых уличных мероприятий, а в помещениях — собраний с числом участников более 50 человек единовременно. С 21 марта до 12 апреля включительно закрываются государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. В наземном транспорте водители перестанут продавать билеты пассажирам.

Кроме этого, мэрия рекомендует людям старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром, гражданам, прибывающим из США, Великобритании, стран ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, самостоятельно отправляться в карантин.

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет», — заявил Сергей Собянин.

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