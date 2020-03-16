Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию

Российский Конституционный суд решил в понедельник, 16 марта, что предложенные поправки к Конституции не противоречат Основному закону страны. В одной из этих поправок речь идет об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

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«Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“ соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в решении КС.

Это решение «окончательно, не подлежит обжалованию» и «вступает в силу немедленно после его официального опубликования».

Законопроект с поправками в Конституцию РФ поступил на рассмотрение КС 14 марта, сразу после того, как документ подписал президент Путин.

Предложение об «обнулении» президентского срока поступило в Госдуму 10 марта от депутата Валентины Терешковой. 11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ.

Референдум по поправкам к Конституции намечен на 22 апреля.

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