Российские юристы, писатели, журналисты и ученые подписали обращение против поправок в Конституцию

Одиночный пикет в Москве против поправок в Конституцию РФ. 13 марта 2020.

Более 400 юристов, писателей, журналистов и ученых подписали открытое письмо против принятия поправок в Конституцию. Текст обращения опубликован в понедельник, 16 марта, на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Реклама Читать далее

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом», — говорится в тексте обращения.

Поправку об обнулении сроков действующего президента Владимира Путина авторы обращения называют «противоправной, политически и этически неприемлемой». «Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г., указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков», — отмечается в этом тексте.

Авторы обращения подчеркивают, что поправки, «принятые с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры», можно квалифицировать как антиконституционный переворот. «Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора», — заключают подписавшиеся под открытым письмом.

Среди подписавшихся — директор «Левада-центра» Лев Гудков, политолог Екатерина Шульман, экономисты Сергей Алексашенко и Евгений Ясин, юристы Илья Шаблинский и Елена Лукьянова, писатели Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский и другие.

10 марта поправку, которая позволила бы Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 году, в последний момент предложила на заседании Госдумы депутат от «Единой России», первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Сам глава государства, выступивший в этот день в Госдуме, согласился снова выдвинуться в президенты при условии, что это поддержит Конституционный суд и участники «общенародного голосования» 22 апреля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться