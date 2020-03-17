«Болотное дело» и Чечня: ЕСПЧ присудил компенсации по трем искам против России

Во вторник, 17 марта, Европейский суд по правам человека присудил 3 тысячи евро компенсации осужденному по «болотному делу» Михаилу Косенко за нарушение его прав. Другим постановлением по 26 тысяч евро компенсации присуждены жительницам Грозного Лейле Турпулкановой и Лиле Хасиевой, у которых были похищены дочери.

Реклама Читать далее

В случае Михаила Косенко, осужденного по «болотному делу» и отправленного на принудительное психиатрическое лечение, ЕСПЧ установил нарушение его прав по двум статья Европейской конвенции о защите прав человека — нарушение права на уважение частной и семейной жизни (статья 8) и права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5). Помимо компенсации в 3000 евро, ЕСПЧ присудил выплатить Косенко 2000 евро за судебные издержки.

Косенко, у которого была диагностирована шизофрения, был задержан в 2012 году по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на массовой акции на Болотной площади 6 мая. В 2013 году осужденного поместили в психиатрическую лечебницу, а затем перевели на принудительное амбулаторное лечение. В 2017 году принудительное лечение было прекращено.

***

Жительницы Грозного Лейла Турпулканова и Лиля Хасиева подали жалобы в ЕСПЧ на отказ следственных органов РФ о расследовать уголовные дела о похищении их дочерей. 17 марта Страсбургский суд признал нарушение их прав, связанных со статьей 2 (право на жизнь), присудив каждой по 26 тысяч евро компенсации.

Дочь Турпулкановой пропала в октябре 2011 года после того, как вышла из дома на встречу со знакомым сотрудником отдела полиции Грозного. Спустя месяц на территории одной из местных школ нашли руку пропавшей. Расследование дела об убийстве несколько раз приостанавливали и возобновляли. Уже почти 5 лет никаких следственных действий по нему не ведется.

Дочь Хасиевой исчезла в июле 2016 года. По словам очевидцев, ее избили и увезли на автомобиле двое мужчин, один из нападавших был в военной форме. Расследование дела приостановлено.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться