Россия временно закроет свои границы для иностранцев

Из-за распространения коронавируса правительство России ограничивает въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин проинформирован глав правительств ряда государств, сообщается на сайте правительства России 16 марта.

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Временный запрет для иностранцев на въезд в Россию вступает в силу с полуночи по местному времени 18 марта.

Ограничение не коснется сотрудников дипломатических и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и людей, имеющих визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих в России, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с полудня вторника, 17 марта, сроком на 30 дней закрываются внешние границы ЕС и Шенгенской зоны.

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