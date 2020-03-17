Умер Эдуард Лимонов

Не стало писателя Эдуарда Лимонова. Об этом сообщил в своем фейсбуке писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет.

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Как сообщает Mash, Лимонов умер из-за осложнений после операции. По данным издания, в последнее время Лимонов болел. 17 марта он «перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер», пишет Mash.

13 марта Лимонов сообщил в своем фейсбуке, что заключил с издательством договор на публикацию новой книги под названием «Старик путешествует».

Эдуард Лимонов (его настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. Детство и юность провел в Харькове, где работал грузчиком, строителем и занимался пошивом джинсов. В 1967 году переехал в Москву, где занялся литературным творчеством под псевдонимом «Лимонов». Из Москвы писатель в 1974 году эмигрировал в США, писал для русской эмигрантской прессы, а в 1980 уехал в Париж.

Во Франции Лимонов cотрудничал с изданиями коммунистического и националистического толка, а также с еженедельным сатирическим журналом «Международный идиот». В 1980 году писатель получил французское гражданство.

За 18 лет жизни в эмиграции Лимонов издал около 20 книг. Самый известный его роман «Это я, Эдичка» был опубликован во Франции под названием «Русский поэт предпочитает высоких негров» (« Le poète russe préfère les grands nègres »).

В 1990 году Эдуард Лимонов вернулся в Россию. Воевал на стороне сербов во время югославского конфликта. В 1993 году основал Национал-большевистскую партию. В апреле 2003 года по обвинению в хранении оружия был приговорен к 4 годам заключения.

Лимонов был создателем оппозиционного гражданского движения «Стратегия-31» и постоянным участником «Маршей несогласных» вместе с либеральными представителями российской оппозиции Михаилом Касьяновым, Борисом Немцовым и Гарри Каспаровым.

В 2014 году писатель поддержал аннексию Крыма. Стал публиковаться в газете «Известия» и писать колонки для русскоязычного сайта RT, а также посещать эфиры государственных российских телеканалов.

Жизни Эдуарда Лимонова посвящен роман «Лимонов» известного французского писателя Эмманюэля Карера, опубликованный в российском издательстве Ad Marginem в 2012 году.

«На протяжении всей своей жизни он оставался предан своей детской мечте, идее, которая с детства была у него о своей судьбе. Как если бы на переменке большой мальчик побил его, и с тех пор он дал себе слово быть самым сильным, решил, что целый мир будет его сценой, у него будут самые красивые женщины, а сам он будет богатым, знаменитым и важным. С одной стороны, это детская мечта, но он остался предан ей на протяжении всей своей жизни, и был готов за это платить», — говорил Каррер о своем герое в интервью RFI.

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