Запрет на вход и на выход: как переживают карантин французские дома престарелых

В период пандемии Covid-19 тяжелее всего приходится пожилым людям. Но не только из-за того, что они — основная группа риска. Во Франции все визиты в дома престарелых приостановлены на неопределенный срок. Их постояльцы теперь не выходят на улицу. В результате сотни тысяч пожилых людей оказались на тотальном карантине. Связь с близкими они в лучшем случае могут поддержать только по телефону и видеосвязи.

Реклама Читать далее

Во Франции, когда речь идет о домах престарелых, обычно имеют в виду учреждения для пожилых людей, зависимых от посторонней помощи, регулярно принимающих лекарства и нуждающихся в уходе. Дома престарелых этого типа называют Ehpad. Таких заведений в стране около семи тысяч. В них проживают порядка 600 тысяч резидентов.

С 11 марта правительство в рамках борьбы с распространением коронарвируса Covid-19 запретило все визиты в дома престарелых «до нового распоряжения». На деле близкие пожилых людей, живущих в Ehpad, прекратили посещения еще раньше, с начала марта, когда вирус начал распространяться во Франции.

Необходимость такой меры ясна: если коронавирус попадет в дом престарелых, последствия могут быть трагическими. И такие примеры во Франции уже есть. В департаменте Вьенна, например, резидентка дома престарелых скончалась от последствий коронавируса. В этом же учреждении вирус выявили еще у восьми постояльцев и двух санитаров. Случаи заражения зафиксированы в Ehpad на востоке Франции, в департаменте Вогезы.

«Это создает разрыв»

Руководители большинства домов престарелых положительно оценили указ о запрете посещений: закон в период пандемии суров, но это закон. Но вместе с тем ряд психологов указывают на риски для пожилых людей, которые неделями не видят своих родственников и друзей. Психолог Анн Беген, работающая в домах престарелых, рассказывает, что у некоторых резидентов обострилась тревожность, они потеряли сон и аппетит, замкнулись в себе.

17 марта газета Libération опубликовала «призыв о помощи семей», составленный француженкой Мари Конрад-Гро. Ее 91-летней матери диагностировали нарушение моторной функции пищевода, и поэтому она больше не может есть твердую пищу. Три недели она живет в доме престарелых под медицинским присмотром. «Она почти не ест и под капельницей с глюкозой. У нее также когнитивные нарушения. Врачи нас предупредили, что она будет постепенно слабеть, а затем умрет», — пишет Мари Конрад-Гро.

«Моей маме, возможно, жить еще несколько недель. Мы бы еще могли с ней поговорить и сделать ее дни веселее. Но нет, это запрещено. И если эпидемия коронавируса будет продолжаться, я смогу ее увидеть только, когда она будет без сознания и при смерти», — пишет француженка.

82-летний житель департамента Ардеш Ги одобряет решение правительства, но ему приходится очень тяжело. Его 84-летняя жена Изабель страдает болезнью Альцгеймера и живет в доме престарелых. «Это создает разрыв. До последнего времени я не мог представить, что не останусь с женой во второй половине дня», — говорит он в интервью изданию L’Obs. Директор дома престарелых предложил Ги общаться с женой по скайпу. Но, по словам Ги, учитывая болезнь Изабель, виртуальное общение невозможно.

Дома престарелых адаптируются к новым реалиям

89-летняя Анн-Мари живет в доме престарелых в Нарбонне на юге Франции. В интервью RFI она рассказывает, что этот (очередной для нее) карантин она переживает спокойно. «Сейчас нам можно выходить из комнаты, передвигаться по всему зданию, выходить в сад. В прошлом году из-за случаев честоки нам запретили выходить из комнаты. Тогда было действительно тяжело», — рассказывает Анн-Мари. Со своими дочерями и внуками она регулярно созванивается по телефону и участвует в разных мероприятиях, которые организуют только внутри учреждения.

Французские дома престарелых, оказавшиеся в ситуации изоляции, адаптируются к новым реалиям — карантину на неопределенный срок. Одно из учреждений в Мюлузе, например, стало выпускать издание для близких постояльцев с репортажами и фото. Сотрудники домов престарелых призывают чаще звонить своим резидентам. Для некоторых пожилых людей это может стать поводом открыть для себя видеозвонки в Facetime, Skype и других приложениях.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться