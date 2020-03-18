«У вас есть три дня, чтобы уехать»: как МГИМО выселяет студентов из общежитий из-за коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса администрация МГИМО приняла решение прекратить занятия в университете и отправить студентов на внеплановые каникулы. Учащихся, которые приехали в университет из других городов и стран, попросили меньше чем за неделю покинуть общежития. Студентов МГИМО из Франции такие меры застали врасплох: найти временное жилье в Москве оказалось сложно, а если они уедут из России, то обратно их в ближайшее время не пустят.

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«На прошлой неделе нас уверяли, что МГИМО не закроется, что все будет хорошо. В понедельник же нам по электронной почте сообщили, что занятия прекращаются, а не позднее пятницы мы должны освободить комнаты», — рассказывает студент из Франции Матье Данг.

Через несколько дней электронные пропуска в общежитие заблокировали, и попасть в здание теперь можно, лишь показав документы охраннику. Кафе закрыли, а коридоры опустели.

«Для русских все это не оказалось большой проблемой – они могут просто вернутся домой. Но французов это поставило перед непростым выбором. Те, кто решил уехать во Францию, в ближайшее время не вернутся обратно, ведь Россия запретила въезд иностранцам. Те, кто решил остаться, должны за пять дней найти квартиру или место, где они могут переночевать», — делится Матье.

Некоторым студентам разрешили остаться до 28 марта. Однако на такие уступки администрация шла только в исключительных случаях — как сказали собеседники RFI, чтобы задержаться в общежитии, нужно предъявить авиабилет или медицинскую справку. Гораздо больше помощи французы нашли у своих соотечественников, которые закончили Science Po и живут в Москве на постоянной основе, — некоторым даже предложили временное жилье.

«Большинство студентов поддались панике. Они не знали, как вернуться домой, есть ли еще рейсы (между Россией и Францией), сколько они стоят. Им пришлось собрать вещи и уехать. А информации почти не было, нам лишь сказали — у вас есть три дня, чтобы уехать», — говорит Луи Спендлер из Марселя. В МГИМО он учился по обмену с филиала университета Sciences Po Paris в Дижоне.

Всего в МГИМО учатся более 60 студентов из Франции. Часть из них находится в Москве по обмену, а другие приезжают на долгосрочные бакалаврские или магистерские программы. Для учащихся, которые приезжают в Москву на короткий срок, Россия выдает визы с однократным въездом. Те, кто решит переждать карантин в Европе, въехать обратно в Россию с тем же документам не смогут.

«Студентам по обмену посоветовали вернутся во Францию, и большинство последовали рекомендации. Но один из моих друзей встречается с девушкой из России — и он остался жить у нее, — отмечает Матье. — Я в Москве на четыре года, и мне придется найти жилье за два дня. Я, конечно, не паникую, но проблему приходится решать срочно. Уехать мне тоже сложно — ведь обучение на расстоянии проходит по московскому времени, то есть во Франции пары будут начинаться ранним утром. А когда занятия возобновятся, я должен быть в Москве».

Матье подмечает, что французу найти квартиру в Москве сложнее, чем русскому, а тем более на короткий срок. «Я ищу квартиру на 3-4 месяца, ведь общежитие скоро откроют. А собственники предпочитают сдавать жилье на год, и предпочитают граждан России».

Тем, кто останется, придется столкнуться с российской бюрократией, хотя многие студенты и не говорят по-русски. При переезде они обязаны сообщить властям о смене адреса — при заселении в общежитие формальностями занималась администрация МГИМО.

Ранее СМИ сообщили, что с трудностями столкнулись и российские студенты, которых выселили из общежитий МГИМО. Как рассказала телеканалу «Дождь» студентка Лара Храмова, им также дали несколько дней для того, чтобы покинуть комнаты. «У меня все в Москве: здесь моя работа, здесь вся моя активная деятельность. И тут меня просто выселяют», — приводят журналисты слова студентки.

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