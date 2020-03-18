FT: ЕС заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Европейская внешнеполитическая служба заподозрила российские СМИ в дезинформации об эпидемии коронавируса. Об этом говорится в секретном докладе ведомства, выпущенном 16 марта. На доклад ссылается газета The Financial Times, журналисту которой удалось ознакомиться с документом.

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В материале газеты утверждается, что «российские прокремлевские СМИ запустили „существенную кампанию по дезинформации“, чтобы усугубить кризис пандемии коронавируса в западных странах, уничтожив уверенность в работе спасательных служб», посеять в обществе панику и «подорвать изнутри европейские общества».

По данным The Financial Times, в докладе отмечается, что с 22 января в ЕС было зафиксировано около 80 случаев распространения ложной информации об эпидемии COVID-19. По версии экспертов Европейской службы внешнеполитической деятельности, некие связанные с Россией фейковые аккаунты в социальных сетях распространяли дезинформацию о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В докладе указывается, что при помощи этих же аккаунтов ранее распространялись фейки о конфликте в Сирии и французском движении «желтых жилетов».

В докладе говорится, что дезинформация, распространявшаяся среди итальянских интернет-пользователей, была посвящена главным образом мнимой неспособности местных и европейских властей адекватно реагировать на распространение вируса. Среди испанцев распространялись «апокалиптические истории, обвинения капиталистов в попытках извлечь из вируса выгоду», а также данные о том, как успешно Россия справляется с распространением коронавируса.

В публикации The Financial Times уточняется, что в ЕС не стали комментировать доклад. Известно лишь о том, что службы Евросоюза по мониторингу и борьбе с фейками сотрудничают с коллегами из стран G7 и НАТО, чтобы предотвратить распространение данных, не соответствующих действительности.

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