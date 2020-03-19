В российской больнице скончалась первая пациентка с коронавирусом

В московской больнице в четверг, 19 марта, умерла пациентка, заразившаяся коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

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Сообщается, что женщине было 79 лет. Ее госпитализировали 13 марта, однако затем по настоянию близких перевезли в частную клинику, откуда перевели в одну из столичных инфекционных больниц. В оперативном штабе отметили, что взятые у пациентки пробы на коронавирус оказались положительными. В больнице она находилась в специальном изолированном боксе.

По словам главврача больницы, где скончалась пациентка, смерть наступила в результате пневмонии. Также женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями: сахарный диабетом, атеросклерозом и гипертонической болезнью сердца. Слова главврача приводит «Коммерсант».

При этом где и при каких именно обстоятельствах 79-летняя женщина могла заразиться COVID-19, не уточняется. Соболезнования близким скончавшейся принес мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о том, что в мире зафиксировано около 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 8900 человек скончались.

Во Франции, по данным на 6 утра четверга, 19 марта, было зафиксировано 9134 случаев заражения и 264 смерти. В стране продолжается объявленный властями карантин, нарушителей штрафуют полицейские.

В ночь с 18 на 19 марта стало известно о том, что в городе Ухань, откуда началось распространений коронавируса, за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. Газета China Daily со ссылкой на одного из ведущих китайских вирусологов Ли Ланьцзюаня передает, что карантин в городе можно будет постепенно отменять, если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет ни одного нового случая заражения. Карантин был введен в конце января.

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