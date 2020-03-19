Слушания по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана начнутся 23 марта

23 марта в Московском городском суде начнутся предварительные слушания по делу Пола Уилана — гражданина США, обвиняемого в шпионаже. Об этом со ссылкой на адвоката Уилана Ольгу Карлову сообщил в четверг, 19 марта, «Интерфакс».

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По данным агентства, суд будет проходить в закрытом режиме, так как многие материалы дела являются секретными. Ранее «Коммерсант» со слов адвоката Уилана Владимира Жеребенкова передавал, что дело будет рассматриваться тремя судьями.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Он своей вины не признает.

В феврале 2019 адвокат Уилана подтвердил наличие у его клиента сведений, содержащих государственную тайну, однако настаивал на том, что его клиента «подставил» знакомый, который передал ему флешку. По словам защитника, Пол Уилан полагал, что на нее записаны фотографии его путешествия по России. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У Уилана имеются гражданства США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями, а затем уволен из вооруженных сил. «Коммерсант» передает, что Уилан неоднократно приезжал в Россию на протяжении последних 10 лет.

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