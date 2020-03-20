В России быстро распространилась петиция за экстренную борьбу с коронавирусом

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры», — заявили инициаторы обращения. На фото: аэропорт «Шереметьево». 17.03.2020

Российские общественные деятели, врачи, депутаты и присоединившиеся к ним лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и писательница Людмила Улицкая подписали открытое письмо к «гражданам, президенту и правительству Российской Федерации» с требованием «незамедлительно принять меры» по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Обращение, размещенное на платформе Change.org, за первые несколько часов в пятницу, 20 марта, подписали более 10 тысяч человек.

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Авторы письма напомнили, что по состоянию на 19 марта в России было официально зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. По мнению подписантов, с учетом опыта Китая, Южной Кореи и Италии, можно говорить о начинающейся в России эпидемии, потому что «реальное число инфицированных серьезно превышает официальные данные, и (...) может достигать тысяч или даже десятков тысяч человек».

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры», — говорится в обращении.

Его авторы требуют, в первую очередь, направить ресурсы на выполнение «комплекса мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина».

Карантин, по мнению инициаторов послания, «необходимо обеспечивать комплексом организационных, технологических и финансовых, а не силовых решений».

Среди прочего, в послании содержится требование закрыть учебные заведения, перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу, запретить проведение любых массовых мероприятий и «отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы».

Петицию, открытую для подписи всех желающих, создал на сайте Change.org гражданский активист и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.

К нему присоединились еще 25 известных людей: доктора Павел Бранд, Алексей Масчан, председатель Альянса врачей Анастасия Васильева, писательница Людмила Улицкая, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Антон Долин, Дмитрий Алешковский, музыкант Алексей Кортнев, актер Никита Кукушкин, политолог Валерий Соловей, несколько депутатов Мосгордумы…

Авторы также обратились «к гражданам России»: «Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и перенесите (...) социальные контакты в онлайн. Участвуйте в инициативах гражданской взаимопомощи (COVIDарность и др.). Только все вместе мы можем справиться с этой проблемой быстро».

Напомним, многие страны, включая Францию, уже ввели жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса, направленные, в первую очередь, на сокращение контактов между людьми. Во Франции, где штраф за нарушение карантина составляет 135 евро, сегодня стало известно и о первых случаях задержания людей, отказывающихся его соблюдать.

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