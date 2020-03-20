Французский волейболист Эрвин Нгапет госпитализирован с коронавирусом в Казани
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Звезда волейбола, игрок сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвин Нгапет госпитализирован с коронавирусом в Казани. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в инстаграме вечером в четверг, 19 марта.
Один из лучших в мире волейболистов Эрвин Нгапет написал, что узнал о положительном тесте на коронавирус неделю назад. «Худшее позади, у меня было три сложных дня, но теперь это закончилось, я выхожу из больницы через неделю», — рассказал волейболист. Он призвал всех оставаться дома: «Это случается не только с другими».
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J’ai été testé positif au #covid19 il y a maintenant une semaine. Le plus dur est derrière moi, j’ai passé 3 jours compliqués mais c’est maintenant fini, je sors de l’hôpital dans une semaine. Restez bien tous chez vous, ça n’arrive pas qu’aux autres. #covid_19 #restecheztoi #restezchezvous
Спортивная газета L’Equipe пишет, что спортсмен, вероятно, заразился во время краткой поездки к родственникам во Францию с 8 по 12 марта. Вернувшись в Казань 12 марта, игрок почувствовал себя плохо и пропустил тренировку. Врач казанского «Зенита» немедленно направил его на сдачу анализа в больницу.
Эрвин Нгапет должен провести еще неделю под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
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