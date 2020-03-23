В отношении главного инфекциониста Ставрополья завели уголовное дело о несоблюдении карантина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой из-за нарушения карантина. Дело заведено 23 марта по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

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По версии следствия, Ирина Санникова, профессор кафедры инфекционных болезней Ставрополького государственного медицинского университета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням при Минздраве края без ведома руководства отправилась на отдых в Испанию. Там она провела три дня — с 6 по 9 марта.

Вернувшись домой, Ирина Санникова не проинформировала руководство о своей поездке и не самоизолировалась. «Женщина продолжила свой обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает местное издание «Блокнот» со ссылкой на губернатора края, уже вычислен круг людей, с которыми врач контактировала до госпитализации. Все они были изолированы. У 11 из них подтвердился Covid-19.

При этом режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Ставропольском крае ввели лишь 18 марта — эти правила не действовали в регионе в момент возвращения Санниковой в Россию.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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