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Собянин обязал москвичей старше 65 лет и хронических больных самоизолироваться

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В московском аэропорту Шереметьево проводятся тесты пассажиров на коронавирус
В московском аэропорту Шереметьево проводятся тесты пассажиров на коронавирус REUTERS - SERGEY PIVOVAROV
RFI

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения вирусом Covid-19. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает агентство РИА Новости. Все новые случаи зарегистрированы в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин указом обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями самоизолироваться.

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Общее число случаев заболевания в России достигло 438 человек, говорится в сообщении

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать систему отслеживания жителей страны, которые находились в контакте с больными.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все москвичи старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Об обязательности для них домашнего карантина с 26 марта по 14 апреля говорится в указе, опубликованном на сайте мэрии. 

В указе также говорится, что сотрудников старше 65 лет обязаны перевести на удаленную работу, а если это невозможно, то предоставить им оплачиваемый отпуск или оплатить больничный. 

Мэр Москвы также пообещал выплатить указанной категории москвичей разовую социальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Лекарства будут доставлять пожилым москвичам бесплатно или по льготным ценам. Во время вынужденной самоизоляции должникам не будут отключать телефоны и интернет, взимать с них заложенность по оплате ЖКХ и другие штрафы.

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