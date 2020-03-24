Апелляционный суд признал законным домашний арест Калви и Дельпаля

В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестиционного фонда Филиппа Дельпаля на продление домашнего ареста до 13 мая. Как сообщает агентство «Интерфакс», меру пресечения признали законной.

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Представители Калви и Дельпаля просили отпустить обвиняемых под залог или смягчить условия домашнего ареста, разрешив подсудимым прогулки. Адвокат Калви Тимофей Гриднев заявил, что врачи рекомендовали его клиенту выходить на улицу из-за дефицита витамина D после операции на бедре, однако суд не согласился с доводами юриста.

Суд должен был рассмотреть жалобу фигурантов дела Baring Vostok еще 20 марта, однако заседание перенесли из-за карантина, под которым находился Филипп Дельпаль. Его родственники, проживающие с бизнесменом в квартире, незадолго до этого вернулись из Франции.

Филиппа Дельпаля, Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok задержали в феврале 2019 года. По версии следствия, фигуранты дела похитили из банка «Восточный» более 2,5 миллиарда рублей. Филипп Дельпаль в суде заявил о заказном характере дела и назвал его экономическим спором, превращенным в уголовное преследование.

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