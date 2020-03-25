Владимир Путин объявил о переносе референдума по поправкам в Конституцию

Накануне обращения Владимир Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране и встретился с руководством правительства, администрации президента и Центрального банка.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в среду, 25 марта, в связи с распространением коронавируса. Он призвал граждан «не полагаться на русский авось» и напомнил, что в данное время «самое безопасное — побыть дома».

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В качестве одной из мер замедления распространения COVID-19 российский президент объявил неделю с 27 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Он также заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок. Новую дату голосования определят специалисты после оценки эпидемиологической обстановки в стране.

В рамках поддержания социально-экономической ситуации в стране Владимир Путин объявил об автоматическом продлении на шесть месяцев льгот и выплат социальных пособий и предложил до конца года рассчитывать выплаты по больничному, исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц (12 130 рублей). Кроме того, предложено увеличить выплату по пособию по безработице до уровня минимального размера оплаты труда.

Президент объявил, что все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, получать дополнительно по 5000 рублей на детей в возрасте до трех лет.

Также вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам: граждане, чей доход сократился на 30% и более, смогут пролонгировать выплаты по кредитам без санкций. Аналогичная мера будет распространяться и на индивидуальные предприятия.

Для поддержки малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий будет введена отсрочка по налогам, за исключением НДС, на шесть месяцев. Для микропредприятий также предлагается отсрочка по страховым взносам. На шестимесячный срок будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротствах.

Кроме того, Владимир Путин перечислил ряд налоговых мер: в два раза предложено снизить для предприятий ставку страховых взносов на зарплаты выше МРОТ и облагать налогом в 15% дивиденды, переводимые в офшорные юрисдикции. Президент подчеркнул, что эта мера требует корректировки соглашений с рядом стран во избежание двойного налогообложения. В случае, если иностранные партнеры не пойдут на это предложение, Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Накануне обращения президент провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране и встретился с руководством правительства, администрации президента и Центрального банка. Во вторник, 24 марта, Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где расположен карантинный центр по коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с эпидемией 25 марта заявила, что количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 658. «В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек», — слова Голиковой цитирует Интерфакс. По официальным данным, смертельных случаев заражения в России нет.

Ранее стало известно о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников инициировали поправки в уголовный кодекс страны, предложив наказывать лишением свободы на срок до семи лет за нарушение правил карантина, повлекшее смерть людей во время эпидемии коронавируса. Предложения будут вынесены на пленарное заседание 31 марта.

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