В Москве из-за коронавируса закрыли все ТЦ, бары и рестораны

Общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 840 человек. За сутки было выявлено 182 новых случая, большинство из которых — в Москве. Из-за эпидемии мэр российской столицы распорядился на неделю закрыть парки, рестораны и бары, парикмахерские, ТЦ и розничные магазины, кроме продуктовых и аптек. А Росавиация прекращает регулярные полеты в другие страны.

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За сутки в 18 регионах России выявлены 182 новых случая заражения Covid-19, об этом в четверг, 26 марта, сообщил Оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. 132 из 182 зараженных были в Москве. Также новые случаи заражения выявлены в Свердловской области, в Санкт-Петербурге и Пермском крае и других регионах России.

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, исключение будет сделано только для возвращения россиян на родину. Для эвакуации МИД России составил списки граждан, желающих вернуться в Россию. Всех возвращающихся будут сразу в аэропорту тестировать на коронавирус и отправлять на двухнедельную самолизоляцию.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля в российской столице закроют все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Мэрия Москвы также запретила жителям российской столицы посещать некоторые парки. Жителей других регионов Собянин попросил отказаться от поездок в Москву.

Останутся также открытыми, учреждения, предоставляющие медицинские, реабилитационные, транспортные, похоронные, банковские и страховые услуги, а также услуги ЖКХ и связи. Запрет также не распространяется на храмы, церкви, мечети и синагоги. Однако Сергей Собянин «очень рекомендовал» верующим москвичам не посещать религиозные объекты, говорится на сайте московской мэрии.

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