Суд смягчил наказание одному из фигурантов «московского дела»

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил наказание одному из фигурантов «московского дела» Даниле Беглецу. Его переведут из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.

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«Суд учел положительные характеристики осужденного, а также смягчающие обстоятельства», — рассказал «Новой газете» адвокат Беглеца Леонид Соловьев. На его иждивении находятся двое детей и жена. Кроме того, осужденный «признал свою вину и возместил ущерб».

В связи со смягчением наказание Беглецу должны пересчитать срок заключения из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. По словам адвоката, срок наказания снизится как минимум на 10 месяцев.

26-летний предприниматель из подмосковных Мытищ отбывает наказание в ИК-2 Костромской области с 17 ноября 2019 года. 3 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время протестных митингов в Москве летом 2019 года.

По версии следствия, Беглец «потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих». «Потерпевший» сотрудник полиции Никитин не явился в суд по причине «служебной занятости». Беглец признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Он принес извинения потерпевшему полицейскому и перевел ему 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

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