Кроме «ДНР» и «ЛНР»: Россия закрыла границы перед коронавирусом

Россия закрыла границы. Исключение сделали для дипломатических работников, жителей Калининградской области, граждан РФ, проживающих в "ДНР" и "ЛНР". На фото: участок границы России с Луганской областью.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с понедельника, 30 марта, полностью закрыть границы страны из-за ситуации распространением коронавируса. При этом из правила сделано несколько исключений — в частности, разрешено покидать территорию страны гражданам России, постоянно проживающим на территориях так называемых ДНР и ЛНР.

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Документ предписывает с «00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение (...) через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы». Обоснование этого решения: «В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», в соответствии с законами «О Государственной границе Российской Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Запрет на пересечение границы на распространяется лишь на отдельные «категории граждан»: в частности, на дипломатических работников; водителей грузовых автомобилей, экипажей речных судов, поездных бригад международного сообщения; граждан России, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника; граждан, постоянно проживающих на территории Калининградской области; «граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Напомним, утром 28 марта были обнародованы данные, свидетельствующие о резком скачке числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России.

Ранее, с 18 марта по 1 мая правительство России уже приняло решение ограничить въезд иностранных граждан на территорию страны.

На вывоз россиян из государств, где сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением коронавируса, правительство выделило 1,5 млрд рублей.

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