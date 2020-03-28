Резкий рост числа случаев COVID-19 в России: правительство может ограничить передвижение по стране

По официальным данным, подавляющее число заболевших зарегистрировано в Москве. В городе закрыта большая часть общественных заведений, при этом храмы продолжают работу.

В субботу, 28 марта, российский оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в стране выявлено 228 новых случаев заражения. Как сообщили источники нескольких СМИ, на фоне обострения ситуации правительство России может ограничить передвижение по всей стране и приостановить полеты и железнодорожные перевозки.

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Всего по состоянию на 28 марта, как сообщается на сайте штаба, в России зарегистрировано 1264 заболевших COVID-19. Таким образом, за сутки, по официальным данным, общее число инфицированных выросло на четверть.

Штаб также сообщил, что 49 человек вылечились, а четыре человека умерли от коронавируса (все — в Москве, где зарегистрировано и наибольшее число заболевших — 817).

В то же время, как отмечает «Новая газета», сегодня власти Оренбургской области рассказали о смерти 57-летнего мужчины с коронавирусом, который приехал из путешествия по Европе.

Как сообщил источник агентства РИА-Новости, на фоне резкого роста числа заболевших правительство РФ рассматривает возможность ограничить передвижение и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране. В пресс-службе правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отмечает агентство.

Сведения о сценарии приостановления пассажирских перевозок и ограничения любого передвижения по стране подтвердили также источники РБК.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Москвы рассматривают вариант полного закрытия города.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей (в Москве — с 28 марта). Кроме того, был перенесен референдум по вопросу изменения Конституции.

Путин также призвал граждан «не полагаться на русский авось», и напомнил, что в данное время «самое безопасное — побыть дома».

В Москве с 28 марта закрыли все рестораны и розничные торговые точки, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Мэр Москвы также издал указ, согласно которому все москвичи старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома.

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