«ДомаДедовская»: в Москве число заболевших COVID-19 превысило тысячу

В Москве вслед за отменой бесплатного проезда для пенсионеров, приступили к «переименованию» станций. И все ради того, чтобы пожилые люди не выходили из дома.

В России количество заразившихся COVID-19 превысило 1500 человек, из них более тысячи — в Москве. На этом фоне московские власти продолжили информационную кампанию с целью убедить пожилых людей не выходить из дома. В частности, московский метрополитен «переименовал» две станции.

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Новые данные о числе инфицированных опубликовал в воскресенье созданный ФСО российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, всего по стране за все время зарегистрировано 1534 заболевших COVID-19, из них в Москве — 1014. За сутки цифра по стране выросла на 270, из них 197 — в Москве.

На фоне постоянного роста числа заболевших московский метрополитен принял решение временно «переименовать» станции. «Мы разместили на дверях двух станций наклейки с их измененными названиями: «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская», — рассказали в пресс-службе метрополитена ТАСС, подчеркнув, что таким образом решили напомнить пожилым людям о том, что сейчас лучше не выходить на улицу, — и тем самым «сберечь здоровье себе и близким».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому все москвичи старше 65 лет, а также все люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома с 26 марта по 14 апреля. Пожилым людям пообещали доплату за соблюдение карантина — 4 тысячи рублей. Кроме того, «для пенсионеров, учащихся и людей с хроническими заболеваниями» временно отменен бесплатный проезд в московском общественном транспорте.

Российские пользователи Интернета тут же вспомнили о том, что президенту Владимиру Путину уже 67 лет и стали «интересоваться», распространяются ли обещанные льготы и на него. Официальных ответов со стороны властей пока не поступало. Путин продолжает работу, он лишь перенес на неопределенный срок запланированное ранее на 22 апреля голосование по вопросу изменения Конституции, которая должна позволить ему выдвигаться на пост президента до 2036 года.

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